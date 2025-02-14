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15:20, 14 февраля 2025Мир

Во Франции рассказали об истерике Европы после беседы Трампа и Путина

Политик Филиппо: Желавший войны ЕС впал в истерику после беседы Трампа и Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Желавший развязать глобальную войну Европейский союз (ЕС) впал в истерику после состоявшейся беседы президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«ЕС так сильно хотел Третьей мировой войны, что буквально в истерике по поводу того, что произошло между Трампом и Путиным! Мы посылали миллиарды, оружие, самолеты, а вскоре послали бы и солдат», — написал политик.

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По его словам, Трамп разрушил «чудовищные планы» европейских политиков, пожелав вести диалог с Путиным. «Он выбирает мир, это "ненавистное" слово"», — заключил Филиппо.

Ранее французская газета Le Monde написала, что разговор Трампа с Путиным разрушил единство западных союзников Украины.

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