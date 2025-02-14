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18:25, 14 февраля 2025Забота о себе

Врач развеяла миф о правильном питании и раке

Врач Кукош: Правильное питание может облегчить состояние больного раком человека
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: rawpixel.com / freepik

Правильное питание не вылечивает рак, но помогает облегчить состояние человека, рассказала врач-радиотерапевт, кандидат медицинских наук Марина Кукош. Этот миф доктор развеяла в интервью изданию aif.ru.

Доктор объяснила, что для людей, больных раком, очень важно правильное питание. К примеру, потребность в белке у них в два раза выше, чем у здоровых людей. По словам врача, больному раком человеку весом 70 килограммов ежедневно нужно съедать 105 граммов белка — примерно столько содержится в половине куриной тушки. Однако в то же время из-за болезни у них, как правило, нет аппетита.

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«Поддержать организм, который борется с раком, может нутритивная поддержка — употребление продуктов с высоким содержанием белка, которую назначают еще на этапе предреабилитации. Она помогает укрепить организм и подготовиться к сложному лечению», — отметила доктор.

Ранее радиотерапевт Европейского медицинского центра Дарья Зверева предупредила, что у людей со светлой кожей, рыжими волосами, веснушками или светлыми глазами риски заболеть меланомой возрастают. Специалистка также дала советы по мерам профилактики этого заболевания.

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