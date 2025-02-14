ВСУ атаковали дронами дома россиян в приграничье

В Белгородской области ВСУ атаковали дронами приграничные дома

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами приграничные дома. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным губернатора, никто не пострадал. Так, один беспилотник атаковал частный дом в селе Ржевка Шебекинского округа — повреждения получили кровля, остекление, фасад и хозпостройка. В селе Нежеголь в результате атаки дрона в жилом доме пробило крышу, также пострадал рядом припаркованный автомобиль.

Село Тишанка Волоконовского района трижды попало под обстрел. Помимо трех частных домов, дронами был атакован коммерческий объект и административное здание. Кроме того, повреждены линии газо- и электроснабжения — часть жителей села остались без света. В городе Грайворон и селе Шелаево дроны сдетонировали на территории двух частных домов.

Днем в пятницу, 14 февраля, Минобороны России заявило о шести сбитых беспилотниках ВСУ в трех российских регионах. В их числе была и Белгородская область.