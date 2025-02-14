Выкрикнувших в университете проукраинский лозунг российских студентов задержали

В Петербурге полиция задержала двух студентов за проукраинский лозунг

В университете Санкт-Петербурга задержали двух студентов 19 и 20 лет за проукраинские выкрики. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, накануне в полицию обратился заместитель проректора по безопасности вуза и заявил, что два студента прокричали «Слава Украине» (внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов). В результате в отношении молодых людей составили административные протоколы по статье о пропаганде нацистской символики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе подросток получил пять лет условно за участие в легионе «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ).