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10:23, 14 февраля 2025Силовые структуры

Зарезавшего двух человек россиянина задержали

В Волгоградской области задержали мужчину по подозрению в убийстве двух человек
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Волгоградской области задержали ранее судимого жителя Астраханской области по подозрению в расправе над двумя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи и полицейские установили личность причастного к преступлению после обнаружения тел мужчины и женщины в одной из квартир в городе Волжском. Мужчина был объявлен в розыск, накануне его нашли в общежитии города. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе за разбой, грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Правоохранителям подозреваемый рассказал, что между ним и потерпевшим произошел бытовой конфликт во время распития спиртных напитков, после этого он расправился с женщиной, которая пыталась выбежать из квартиры. Проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили дело в отношении напавшего на служительниц церкви.

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