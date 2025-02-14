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19:33, 14 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский исключил подписание мирного соглашения в Мюнхене

Зеленский: Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене. Его слова приводит издание «Страна.ua».

«Потому что это Мюнхен. И мы помним, что здесь было подписано, — я такое не повторяю», — подчеркнул он.

Журналисты предположили, что речь идет о Мюнхенском соглашении 1938 года, подписанном Германией, Великобританией, Францией и Италией. Согласно документу, Чехословакия должна была в период с 1 по 10 октября уступить Германии Судетскую область со всеми укреплениями, сооружениями и заводами.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин собирает «команду тяжеловесов» для переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом по урегулированию украинского конфликта.

Трамп, в свою очередь, уже назначил ответственных за проведение переговоров со стороны США.

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