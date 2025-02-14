Жена Овечкина показала фигуру в бикини на яхте

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия показала фигуру в бикини на яхте

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия показала фигуру в бикини на яхте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя модель предстала, стоя на судне на фоне воды в раздельном купальнике, который состоял из бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. При этом знаменитость продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру. Вдобавок она распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в феврале жена Джастина Бибера снялась топлес. 28-летняя знаменитость позировала перед фотографом на фоне тропических листьев.