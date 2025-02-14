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19:22, 14 февраля 2025Культура

Звезда «Слова пацана» преобразился до неузнаваемости

Актер из «Слова пацана» Леон Кемстач сыграл персонажа старше его на 20 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Актер из сериала «Слово пацана» Леон Кемстач сыграет в третьей части фильма «Иван Семенов. Полный каяк». Об этом сообщает пермская редакция издания «Комсомольская правда».

В картине 16-летний Леон сыграет персонажа, который старше самого актера на 20 лет. Это стало возможным благодаря сложному гриму. После появления артиста на первых кадрах со съемочной площадки фанаты не узнали своего любимого актера. Сам Кемстач признался, что ему понравилось перевоплощаться до неузнаваемости в необычном для себя амплуа.

«Я играю антагониста главного героя, он любит выпендриваться, любит показуху, это часть его жизни. Мне даже не хочется из этого образа вылазить! Может быть, в других проектах тоже останусь с этой бородой. Посмотрим», — сообщил он.

Известно, что режиссером третьего фильма в популярной комедийной франшизе стал Кирилл Седухин, работавший над сериалом «Интерны». А режиссер предыдущих двух частей Антон Богданов выступил в качестве продюсера ленты.

Ранее стало известно, что Кемстач захотел записать трек с культовым рэпером.

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