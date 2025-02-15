Адвокат Винника рассказал о неправомерности ареста россиянина

Адвокат Бух: Закрытие дела против Винника доказывает неправомерность его ареста

Закрытие дела против Алексанра Винника судом в Соединенных Штатах доказывает неправомерность его ареста. Теперь у россиянина не будет судимости в Америке, рассказал РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.

«Это большая победа ... У нас есть абсолютно отклоненное судом дело, где правительство фактически признало, что арест был ненадлежащим», — отметил адвокат.

Поскольку у Винника больше не будет судимости в Штатах, теперь он сможет подать на американскую визу в случае необходимости и проводить операции, связанные с бизнесом, уточнил Бух.

Вечером в четверг, 13 февраля, Александр Винник прилетел в московский аэропорт Внуково. Он заявил, что его доставили в Россию американским спецбортом через Польшу.

В свою очередь, Аркадий Бух сообщил, что со-основатель криптовалютной биржи BTC-e первым делом после освобождения и долгого перелета хочет выспаться. Ранее стало известно, что освобождение «криптовалютного короля» стало возможным после обмена между Москвой и Вашингтоном, в рамках которого в обратном направлении проследовал учитель Марк Фогель.

Утверждалось, что Александр Винник может быть связан с крупным криптокошельком, содержащим около 80 тысяч биткойнов. Эти средства, по некоторым данным, были похищены в 2011 году с японской биржи Mt. Gox. Винника арестовали в 2017 году в Греции при поддержке ФБР. Далее экстрадировали сначала во Францию, а затем в США в 2022 году. Американские власти обвиняют его в причастности к отмыванию денег через BTC-e.