Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
06:29, 15 февраля 2025Ценности

Блогера-миллионника заметили на вечеринке с Хакамадой в Savoy

Блогера Любовь Сидоркину заметили на вечеринке в Savoy, куда ворвались силовики
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Блогера-миллионника Любовь Сидоркину заметили на закрытой вечеринке в из московской гостинице Savoy, где прошел рейд силовиков. Об этом сообщают «Известия» в Telegram-канале.

На мероприятии девушка была в сопровождении супруга Игоря Заикина. По словам мужчины, пара решила снять номер в отеле, чтобы отметить День святого Валентина. Однако в какой-то момент пара решила спуститься в фойе, после чего приехали силовики.

Кроме Сидоркиной, на вечеринке была блогер Нелли Ермолаева.

Уточняется, что несмотря на визит правоохранителей, многие посетители продолжают праздновать: политический деятель Ирина Хакамада, выступавшая с DJ-сетом, курит сигареты, гости курят кальян и распивают напитки.

По данным «Известия», в гостинице также находятся собаки, которые помогают силовикам во время обысков. Некоторых участников вечеринки уже вывели на улицу.

Вечеринка в отеле Savoy началась в ночь на 15 февраля в честь Дня святого Валентина. Силовики начали проверять документы посетителей. Отмечается, что на месте были обнаружены пакеты с неизвестным белым веществом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России начала атаковать ВСУ в Днепропетровской области

      Макрон после беседы с Зеленским дал ему обещание

      Адвокат Винника ответил на вопрос о состоянии россиянина

      Собчак высказалась о вечеринке с участием Хакамады

      Блогера-миллионника заметили на вечеринке с Хакамадой в Savoy

      Адвокат Винника рассказал о неправомерности ареста россиянина

      В Госдуме назвали ключевую надбавку среди доплат пенсионерам

      Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

      В Британии захотели усилить давление на Россию

      На техно-тусовке Хакамады задержали гостей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше