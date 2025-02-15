Блогера-миллионника заметили на вечеринке с Хакамадой в Savoy

Блогера Любовь Сидоркину заметили на вечеринке в Savoy, куда ворвались силовики

Блогера-миллионника Любовь Сидоркину заметили на закрытой вечеринке в из московской гостинице Savoy, где прошел рейд силовиков. Об этом сообщают «Известия» в Telegram-канале.

На мероприятии девушка была в сопровождении супруга Игоря Заикина. По словам мужчины, пара решила снять номер в отеле, чтобы отметить День святого Валентина. Однако в какой-то момент пара решила спуститься в фойе, после чего приехали силовики.

Кроме Сидоркиной, на вечеринке была блогер Нелли Ермолаева.

Уточняется, что несмотря на визит правоохранителей, многие посетители продолжают праздновать: политический деятель Ирина Хакамада, выступавшая с DJ-сетом, курит сигареты, гости курят кальян и распивают напитки.

По данным «Известия», в гостинице также находятся собаки, которые помогают силовикам во время обысков. Некоторых участников вечеринки уже вывели на улицу.

Вечеринка в отеле Savoy началась в ночь на 15 февраля в честь Дня святого Валентина. Силовики начали проверять документы посетителей. Отмечается, что на месте были обнаружены пакеты с неизвестным белым веществом.