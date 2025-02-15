Медведев назвал Вэнса смелым парнем после его выступления с критикой Европы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса смелым парнем после его выступления с критикой Европы на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в субботу, 15 февраля, он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Он взял — и жестко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы — дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль, — дерьмо. Еще и свободы слова нет! Ну ему бы это припомнили, если бы он не был американским начальником», — заявил Медведев.

Он предположил, что страны Европы «проглотят с ненавистью» озвученную виц-президентом США критику, потому что получили ее от «старшего партнера». При этом, российский политик заявил, что время нынешней Европы в границах ЕС безвозвратно ушло.