Опубликовано предсказание Жириновского об Украине и ЕС

Депутат Чернышов обнародовал предсказание Жириновского об украинском нацизме

Нацизм на Украине всколыхнет Европу. Об этом свидетельствует записка экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского от 12 декабря 2017 года, обнародованная вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым, передает РИА Новости.

Основатель фракции отмечал, что «Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу».

Теперь, по словам Жириновского, Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией.

«Но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», — писал политик.

Ранее сообщалось, что бывший глава ЛДПР предсказал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, выступая в телепрограмме «Вечер с Владимиром Соловьевым».