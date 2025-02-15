Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:32, 15 февраля 2025Мир

Опубликовано предсказание Жириновского об Украине и ЕС

Депутат Чернышов обнародовал предсказание Жириновского об украинском нацизме
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Нацизм на Украине всколыхнет Европу. Об этом свидетельствует записка экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского от 12 декабря 2017 года, обнародованная вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым, передает РИА Новости.

Основатель фракции отмечал, что «Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу».

Теперь, по словам Жириновского, Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией.

«Но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», — писал политик.

Ранее сообщалось, что бывший глава ЛДПР предсказал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, выступая в телепрограмме «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России начала атаковать ВСУ в Днепропетровской области

      Экс-глава МИД Украины сделал неутешительный прогноз по поводу конфликта

      В российском городе произошла серия взрывов

      Трамп уволил Карин Жан-Пьер из Кеннеди-центра

      Возле московского отеля с вечеринкой в честь 14 Февраля нашли автомобиль с оружием

      Зеленский встретился с генсеком НАТО в Мюнхене

      Зеленский раскрыл детали 16-го пакета санкций ЕС против России

      В Германии обвинили страны Евросоюза в ухудшении отношений с США

      США отреагировали на правки Украины в соглашение о редкоземельных металлах

      Орбан заявил о мести западных капиталистов Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше