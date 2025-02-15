Риттер рассказал об отсутствии права голоса у европейцев в переговорах по Украине

Риттер: Европейские страны не будут иметь право голоса на переговорах по Украине

Военный аналитик Скотт Риттер заявил, что европейские страны не будут иметь право голоса на переговорах по Украине, потому что сами заставили Киев отказаться от диалога с Россией. Об этом он написал в социальной сети Х.

Риттер написал: «Запретив ранее переговоры, вы теперь требуете место за столом Трампа и Путина. У вас будет доступ к этому столу. Не в качестве гостей. Но в качестве слуг». Это заявление военный аналитик сделал после слов главы дипломатии ЕС Каи Каллас. По ее словам, никакое мирное соглашение невозможно без европейцев.

Ранее, президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп согласились, что сложные проблемы надо решать мирными переговорами.