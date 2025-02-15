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06:59, 15 февраля 2025Россия

В Калужской области после падения беспилотника загорелось строение на промпредприятии

Шапша: В Калужской области после падения дрона вспыхнуло строение на предприятии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Строение загорелось на территории промышленного предприятия в калужской области после падения украинского беспилотника. Предварительно, пострадавших нет, проинформировал губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.

«На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа», — подчеркнул он.

В ночь с 28 на 29 января беспилотный летательный аппарат пытался ударить по Калужской области. Как сообщил Владислав Шапша, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, силы ПВО уничтожили дрон противника.

5 февраля сообщалось, что на территории фермерского хозяйства в хуторе Ржавец Белгородской области взорвался FPV-дрон Вооруженных сил Украины. В результате детонации загорелся строительный вагончик.

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