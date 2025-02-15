В Калужской области после падения беспилотника загорелось строение на промпредприятии

Строение загорелось на территории промышленного предприятия в калужской области после падения украинского беспилотника. Предварительно, пострадавших нет, проинформировал губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
«На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа», — подчеркнул он.
В ночь с 28 на 29 января беспилотный летательный аппарат пытался ударить по Калужской области. Как сообщил Владислав Шапша, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, силы ПВО уничтожили дрон противника.
5 февраля сообщалось, что на территории фермерского хозяйства в хуторе Ржавец Белгородской области взорвался FPV-дрон Вооруженных сил Украины. В результате детонации загорелся строительный вагончик.