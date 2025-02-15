В особняках двух бывших офицеров группы «Альфа» прошли обыски

RTVI: В Подмосковье прошли обыски в особняках двух экс-офицеров группы «Альфа»

В Подмосковье сотрудники Следственного комитета (СК) России провели обыски в особняках двух бывших офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергея Неразникова и Игоря Ворошилина. Об этом написало издание RTVI со ссылкой на свои источники.

По информации журналистов, обыски прошли в связи с расследованием уголовных дел о нападении на двух женщин в пригороде Сочи в начале 2000-х годов, возбужденных против Неразникова и Ворошилова. «Оба офицера — бывшие сотрудники группы "Альфа", Центра специального назначения ФСБ РФ. (...) Учитывая богатый боевой опыт "альфовцев" и опасаясь возможного сопротивления, обыски проводились при поддержке вооруженных сотрудников МВД (министерства внутренних дел — прим. «Ленты.ру»)», — сообщается в материале.

После завершения обыска Неразников и Ворошилов были допрошены. В настоящее время обвинения им не предъявлены, оба экс-офицера ФСБ проходят только как свидетели.

По версии следствия, нападения на жительниц пригорода Сочи были совершены в начале 2000-х годов членами группировки местного криминального авторитета Виктора Власова (Кириллыча). Он был задержан и арестован в октябре 2023 года. Интерес следствия к Ворошилину и Неразникову в связи с этим делом объясняется тем, что первый сейчас владеет гостиницей, хозяйкой которой была одна из подвергшихся нападению женщин.

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