В трех российских аэропортах сняли временные ограничения на работу

В аэропортах Казани, Владикавказа и Грозного сняты ограничения на работу

В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации, пишет ТАСС.

Ограничения в аэропортах Нариманово, Беслан и Северный сняты в 08:45 (мск), уточнили в ведомстве. Их ввели для обеспечения полетов гражданских воздушных судов.

В период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились два самолета: один выполнял рейс в Астрахань, другой — во Владикавказ.

Ранее сообщалось, что в семи аэропортах России ввели план «Ковер». По предварительным данным, меры предприняли в связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над областями