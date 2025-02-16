Бастрыкин потребовал доклад после нападения толпы мигрантов на россиянина

Бастрыкин потребовал доклад после нападения группы мигрантов на жителя Приморья

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу о нападении группы мигрантов на жителя Приморского края. Об этом пишет СК РФ в Telegram-канале.

Как утверждается в публикации, ранее в сети появились сообщения о том, что толпа мигрантов во Владивостоке напала на местного жителя.

По данному факту следственными органами СК по российскому региону расследуется уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге школьники-мигранты толпой избили 16-летнего сверстника. Позже сестра пострадавшего увидела в соцсетях видео, на котором избивают ее брата. После этого родители школьника написали заявление в полицию.