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21:11, 16 февраля 2025Силовые структуры

Бастрыкин потребовал доклад после нападения толпы мигрантов на россиянина

Бастрыкин потребовал доклад после нападения группы мигрантов на жителя Приморья
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу о нападении группы мигрантов на жителя Приморского края. Об этом пишет СК РФ в Telegram-канале.

Как утверждается в публикации, ранее в сети появились сообщения о том, что толпа мигрантов во Владивостоке напала на местного жителя.

По данному факту следственными органами СК по российскому региону расследуется уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге школьники-мигранты толпой избили 16-летнего сверстника. Позже сестра пострадавшего увидела в соцсетях видео, на котором избивают ее брата. После этого родители школьника написали заявление в полицию.

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