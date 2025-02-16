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17:41, 16 февраля 2025Бывший СССР

Число жертв взрыва у кафе в украинском городе выросло

Число погибших при взрыве у кафе в Николаеве выросло до четырех
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Количество жертв взрыва в украинском городе выросло

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Число жертв взрыва возле одного из кафе в центре Николаева на Украине выросло до четырех. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что взрыв унес жизни трех военнослужащих Центра противоминной деятельности. Женщина, из-за которой произошло ЧП, также не выжила.

Женщина с сумкой, в которой, предположительно, находилось взрывное устройство, подошла к группе сотрудников территориального центра комплектования днем 14 февраля — после этого раздался взрыв. Тогда сообщалось, что два человека не выжили, а шестеро получили ранения.

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