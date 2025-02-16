Число жертв взрыва у кафе в украинском городе выросло

Число погибших при взрыве у кафе в Николаеве выросло до четырех

Число жертв взрыва возле одного из кафе в центре Николаева на Украине выросло до четырех. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что взрыв унес жизни трех военнослужащих Центра противоминной деятельности. Женщина, из-за которой произошло ЧП, также не выжила.

Женщина с сумкой, в которой, предположительно, находилось взрывное устройство, подошла к группе сотрудников территориального центра комплектования днем 14 февраля — после этого раздался взрыв. Тогда сообщалось, что два человека не выжили, а шестеро получили ранения.

