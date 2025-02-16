Количество жертв взрыва в украинском городе выросло

Количество жертв из-за взрыва у кафе в Николаеве выросло до трех

Количество жертв в результате взрыва у кафе в украинском городе Николаев выросло с двух до трех. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно, что в результате взрыва погибли трое украинских военных. Отмечается, что женщина, из-за которой он произошел, также лишилась жизни.

15 февраля стало известно, что в Николаеве женщина с сумкой, в которой, предположительно, было взрывное устройство, подошла к группе сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). После этого произошел взрыв. Сообщалось, что два человека не выжили, шестеро получили ранения. Четверо из раненых были в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что в Ровенской области Украины избили сотрудников ТЦК. Также неизвестные повредили военную технику.

