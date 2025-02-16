Еще 20 рабочих отравились едой в хостеле в Москве

Mash: Еще 20 рабочих отравились готовой едой компании «Енидем» в Москве

Еще 20 рабочих отравились едой от компании-поставщика «Енидем». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что симптомы отравления, в том числе рвота и понос, у них появились еще в пятницу. Сегодня 20 строителей отвезли из хостела и госпитализировали в инфекционное отделение московской больницы.

До этого сообщалось, что причиной массового отравления в хостеле на юге Москвы мог стать содержавшийся в еде золотистый стафилококк. Кроме того, из хостела на мусорные площадки начали массово выносить матрасы, потому что клопы могут быть переносчиками опасной бактерии.

Информация об отравлении 50 рабочих мигрантов со строительной площадки жилого комплекса «Обручева 30» появилась в пятницу, 14 февраля. Сообщалось, что рабочих накормили супом с курицей.