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14:05, 16 февраля 2025Спорт

Футболист «Реала» оказался под угрозой длительной дисквалификации за оскорбление судьи

AS: Игроку «Реала» Беллингему грозит пропуск 12 матчей за оскорбление судьи
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем. Фото: Vincent West / Reuters

Полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему грозит длительная дисквалификация за оскорбление судьи. Об этом сообщает AS.

Во время матча 24‑го тура Ла Лиги против «Осасуны» Беллингем на 39‑й минуте получил прямую красную карточку за споры с главным арбитром. Согласно протоколу матча, футболист нецензурно послал судью. За это он может пропустить от 4 до 12 матчей.

Сам Беллингем утверждает, что в его словах не было мата. В таком случае произошедшее может квалифицироваться как неуважение к судье, что смягчит наказание до дисквалификации на две-три игры или на срок до одного месяца.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Беллингем не отметился результативными действиями.

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