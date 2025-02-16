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00:46, 16 февраля 2025Мир

Глава дипломатии ЕС отказалась признать гибель мирных россиян в конфликте с Украиной

Глава дипломатии ЕС Каллас: В украинском конфликте не гибнут мирные россияне
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Ansgar Haase / Globallookpress.com

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас в ходе выступления на Мюнхенской конференции отказалась признать гибель гражданского населения России в конфликте с Украиной. Ее слова приводит RT.

«Что касается России и Украины, знаете, разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут», — заявила представитель ЕС.

Каллас добавила, что погибают российские военные на чужой территории. Она также призвала перераспределить ресурсы блока, чтобы Киев имел возможность продолжать боевые действия.

Ранее Каллас заявила, что ЕС поддержит Украину, если она не согласится со сделкой, которую ей предложат по итогам переговоров Россия и США. По словам дипломата, ее возмущает переговорная позиция американского президента Дональда Трампа.

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