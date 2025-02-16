Глава дипломатии ЕС отказалась признать гибель мирных россиян в конфликте с Украиной

Глава дипломатии ЕС Каллас: В украинском конфликте не гибнут мирные россияне

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас в ходе выступления на Мюнхенской конференции отказалась признать гибель гражданского населения России в конфликте с Украиной. Ее слова приводит RT.

«Что касается России и Украины, знаете, разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут», — заявила представитель ЕС.

Каллас добавила, что погибают российские военные на чужой территории. Она также призвала перераспределить ресурсы блока, чтобы Киев имел возможность продолжать боевые действия.

Ранее Каллас заявила, что ЕС поддержит Украину, если она не согласится со сделкой, которую ей предложат по итогам переговоров Россия и США. По словам дипломата, ее возмущает переговорная позиция американского президента Дональда Трампа.

