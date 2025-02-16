Госсекретарь США рассказал о разговоре с Лавровым

Госсекретарь Рубио обсудил с Лавровым работу посольств США и России

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым. Деталями диалога он поделился в интервью телеканалу CBS.

«Я поднял вопрос о нашем посольстве в Москве, которое функционирует в очень сложных условиях. Я заговорил об этом, потому что это важно. Сложно будет взаимодействовать с Россией в чем-либо, если наше посольство не функционирует», — сказал он.

Глава Госдепа подчеркнул, что Лавров также выразил обеспокоенность работой посольства РФ в США. Рубио отметил, что это был его первый разговор с российским министром.

Ранее в Госдепе США подтвердили факт звонка Рубио Лаврову. Он напомнил главе российского МИД о готовности президента США Дональда Трампа искать решение конфликта на Украине.