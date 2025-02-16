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16:29, 16 февраля 2025Интернет и СМИ

Карлсон рассмеялся после слов Орбана о нерешительности Германии

Карлсон не смог сдержать смех после слов Орбана о подрыве «Северных потоков»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Tucker Carlson / YouTube

Американский журналист Такер Карлсон рассмеялся после слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нерешительности Германии на фоне диверсии на «Северных потоках». Журналист опубликовал интервью с политиком на своем сайте.

Карлсон задал Орбану вопрос, как НАТО до сих пор существует, если крупнейшая страна блока, США, фактически совершила «акт промышленного терроризма» против второй страны альянса — Германии.

«Если бы это случилось с Венгрией, то был бы шум, вне всякого сомнения. Но, понимаете, это Германия», — ответил Орбан.

После слов венгерского премьер-министра журналист рассмеялся, а следом за ним смех раскатился и по всему залу.

Ранее в Германии заявили, что Берлин мог заранее согласиться на подрыв «Северных потоков». Немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф заявлял, что газопроводы взорвали, чтобы «дешевый газ из России раз и навсегда перестал поступать в Германию». Когда экс-президент США Джо Байден открыто заявил об этом, канцлер Германии Олаф Шольц стоял рядом с ним, как исполнитель приказа, добавил профессор.

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