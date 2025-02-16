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01:23, 16 февраля 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали заявления Трампа воплощением худших кошмаров Европы

Axios сообщил, что заявления Трампа задушили и унизили Европу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Западный портал Axios оценил заявления президента США Дональда Трампа, сделанные на этой неделе. Авторы статьи назвали последние три дня воплощением худших кошмаров для европейских лидеров.

«Президент Трамп потряс, задушил и унизил Европу, оставив ближайшего континентального союзника Америки ошеломленным и ошарашенным», — говорится в публикации.

Отмечается, что Трамп оставил в растерянности НАТО и Украину, пойдя на прямые переговоры с Россией. Заявления главы Пентагона Пита Хегсета возмутили союзников, поскольку оставили Киев без некоторых козырей еще до начала переговоров.

Портал напомнил, что министр обороны исключил возвращение республики к границам до 2014 года, а также потребовал от Европы обеспечить собственную оборону, поскольку фокус внимания США сместится в сторону Китая.

С критикой в адрес Европы выступил также вице-президент Джей Ди Вэнс. Кроме того, американский президент намерен ввести таможенные пошлины, которые, по данным издания, затронут товары из Евросоюза на сумму более 600 миллиардов долларов.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус высказал мнение, что исключение Европейского союза из переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине станет поворотным моментом в отношениях с США. Помимо этого, глава ведомства заявил, что его возмущает предложение Трампа исключить идею вступления Украины в НАТО и завершения боевых действий по нынешней линии фронта.

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