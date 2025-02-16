Россиянам рассказали об опасности сахарозаменителей

Диетолог Ширшова: Сахарозаменители могут увеличивать риск инсульта

Сахарозаменители могут быть опасными для здоровья человека, рассказала диетолог Екатерина Ширшова. В беседе с «Лентой.ру» специалист сообщила, что добавка может нарушать работу сосудов, увеличивать риск инсульта и способствовать набору веса.

«Научный мир долгое время поддерживал заменители сахара, считая их безопасной альтернативой. Однако в последние годы появились тревожные исследования», — поделилась Ширшова.

Диетолог сообщила, что у людей, употреблявших искусственные подсластители, риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний оказался на девять процентов выше. Основные виновники — аспартам и ацесульфам-К. Они оказывают негативное влияние на сосудистую систему. Также некоторые сахарозаменители вместо помощи в снижении веса могут разрушать микробиом кишечника, который отвечает за иммунитет, метаболизм и контроль сахара в крови.

Кроме того, по словам Ширшовой, добавка может провоцировать инсулинорезистентность и диабет. Она объяснила, что мозг ждет глюкозу, но не получает ее. В ответ организм начинает повышать уровень инсулина, что в долгосрочной перспективе приводит к диабету 2 типа.

«Самая пугающая находка последних лет — связь сахарозаменителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Аспартам и ацесульфам-К вызывают воспаление сосудов, увеличивая риск образования тромбов. Сахарозаменители могут повышать артериальное давление и увеличивать нагрузку на сердце», — заявила Ширшова.

Искусственные подсластители — это не безобидная альтернатива сахару, а потенциально опасное вещество, которое вмешивается в работу организма на клеточном уровне Екатерина Ширшова диетолог

Диетолог отметила, что многие переходят на напитки «без сахара», ожидая похудения. Но исследования доказывают обратное: сахарозаменители могут способствовать набору веса. При этом, по словам Ширшовой, не все подсластители одинаково вредны.

Она объяснила, что лучше избегать аспартам (E951) — увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ацесульфам-К (E950) — негативно влияет на сосуды, может повышать давление, сукралоза (E955) — изменяет микрофлору кишечника, снижает чувствительность организма к инсулину.

По ее словам допустимы в малых дозах: ксилит (E967), сорбит (E420). Они могут вызывать вздутие и слабительный эффект, но не вредят обмену веществ.

Лучшие альтернативы: стевия — натуральный подсластитель, снижает уровень сахара в крови, не влияет на микробиом, эритрит (эритритол) — не повышает глюкозу, не вызывает воспаления Екатерина Ширшова диетолог

«Сахарозаменители — это не всегда выход. Если хочется сладкого, лучше выбирать натуральные продукты или безвредные альтернативы», — заключила диетолог.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей призвал запретить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним. В организации напомнили, что многие производители используют сахарозаменитель аспартам, который, согласно исследованию ВОЗ, может быть канцерогенен для человека.