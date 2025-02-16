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14:20, 16 февраля 2025Культура

Лидер группы Pink Floyd выступит на заседании СБ ООН по Украине

Полянский: Лидер Pink Floyd Уотерс выступит на заседании СБ ООН по Украине
Виктория Клабукова
Роджер Уотерс

Роджер Уотерс . Фото: Theo Wargo / Getty Images

Экс-участник британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступит на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по Украине. Такое объявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«В предстоящем 17 февраля заседании СБ ООН по Украине, которое мы запросили по поводу 10-летней годовщины принятия Советом Резолюции 2202, утвердившей Минский комплекс мер, в качестве приглашенного нами докладчика вновь выступит известный рок-музыкант и политический активист Роджер Уотерс», — анонсировал Полянский.

В предыдущий раз лидер Pink Floyd принял участие в заседании СБ ООН 8 февраля 2023 года. Заявления Уотерса тогда вызвали широкий общественный резонанс — аналогичного эффекта Полянский ожидает и от этого выступления рокера. «Уверен, что и на этот раз оно будет запоминающимся!» — выразил надежду политик.

Ранее Уотерс, известный броскими политическими высказываниями, заявил, что не считает специальную военную операцию на Украине неспровоцированной. По его мнению, Москва начала спецоперацию в стране по вынужденным причинам. А саму Украину автор концептуального альбома The Wall назвал «смутным экспериментом», проведенным Никитой Хрущевым.

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