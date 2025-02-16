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07:26, 16 февраля 2025Мир

Помогавший россиянам американец призвал США привезти в Москву «преступников из Киева»

Мартиндейл: США для сделки должны привезти преступников из Киева в Москву
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Помогавший россиянам американец Дэниэл Мартиндейл призвал США привезти в Москву «преступников из Киева» для заключения мира. Его слова приводит ТАСС.

«Если Вашингтон хочет заключить сделку, пусть сначала заберут преступников из Киева и доставят их в Москву для суда», — заявил он. Кого он считает таковыми, мужчина не уточнил.

Мартиндейл добавил, что «только Россия заслужила право давать обещания», поскольку при любых договоренностях важно то, выполняются они или нет.

Американец выразил мнение, что Россия возьмет под контроль украинские территории восточнее Днепра и южные регионы. В этом случае президент России Владимир Путин, возможно, предоставит американскому коллеге Дональду Трампу доступ к тем ресурсам, к которым сочтет нужным.

Ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине не завершится победой, как во Второй мировой войне. Отвечая на вопрос, чего желает Вашингтон, завершения противостояния или победы Киева, политик признал, что республика смело боролась, однако отказался допустить возможную победу Украины.

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