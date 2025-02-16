Handelsblatt: ЕС проиграл в конфликте на Украине стратегически и политически

Германская газета Handelsblatt рассказала о серьезном стратегическом провале Европы из-за Украины.

«Это стратегический и политический провал первого порядка. Европа проиграла эту войну — не в военном, а в стратегическом план», — говорится в публикации. Автор материала призвал ЕС лишь смотреть на то, как США и Россия будут решать судьбу Украины.

Издание пишет, что европейские страны в попытке поддержать Киев не добились своих целей и нанесли себе настолько серьезный ущерб, что уже не в состоянии планировать собственное будущее и отставить интересы. В этом случае они не должны удивляться, что за них решат в Москве и Вашингтоне, резюмировал журналист.

Ранее портал Axios назвал последние заявления президента США Дональда Трампа воплощением худших кошмаров для европейских лидеров. «Президент Трамп потряс, задушил и унизил Европу, оставив ближайшего континентального союзника Америки ошеломленным и ошарашенным», — говорится в публикации.

