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02:12, 16 февраля 2025Интернет и СМИ

Проигравшую в конфликте Европу призвали смотреть на решение судьбы Украины США и Россией

Handelsblatt: ЕС проиграл в конфликте на Украине стратегически и политически
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Германская газета Handelsblatt рассказала о серьезном стратегическом провале Европы из-за Украины.

«Это стратегический и политический провал первого порядка. Европа проиграла эту войну — не в военном, а в стратегическом план», — говорится в публикации. Автор материала призвал ЕС лишь смотреть на то, как США и Россия будут решать судьбу Украины.

Издание пишет, что европейские страны в попытке поддержать Киев не добились своих целей и нанесли себе настолько серьезный ущерб, что уже не в состоянии планировать собственное будущее и отставить интересы. В этом случае они не должны удивляться, что за них решат в Москве и Вашингтоне, резюмировал журналист.

Ранее портал Axios назвал последние заявления президента США Дональда Трампа воплощением худших кошмаров для европейских лидеров. «Президент Трамп потряс, задушил и унизил Европу, оставив ближайшего континентального союзника Америки ошеломленным и ошарашенным», — говорится в публикации.

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