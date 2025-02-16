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06:34, 16 февраля 2025Интернет и СМИ

Речь Зеленского в Мюнхене назвали криком о помощи

Автор ZDF Реллер назвал речь Зеленского на конференции в Мюнхене криком о помощи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Корреспондент Ульф Реллер прокомментировал речь президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он высказался в эфире телеканал ZDF.

Реллер назвал речь Зеленского на конференции в Мюнхене криком о помощи. «Можно увидеть, насколько сильно отчаяние Зеленского», — отметил он.

По мнению журналиста, нежелание США предоставлять Украине гарантии безопасности, стремление американского лидера Дональда Трампа заключить мирное соглашение и уменьшающаяся помощь для Киева заставляют Зеленского просить о поддержке.

В рамках выступления на Мюнхенской конференции Зеленский высказался об урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Так, он заявил о первоочередности переговоров с ним, а не с президентом России Владимиром Путиным.

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