Речь Зеленского в Мюнхене назвали криком о помощи

Автор ZDF Реллер назвал речь Зеленского на конференции в Мюнхене криком о помощи

Корреспондент Ульф Реллер прокомментировал речь президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он высказался в эфире телеканал ZDF.

Реллер назвал речь Зеленского на конференции в Мюнхене криком о помощи. «Можно увидеть, насколько сильно отчаяние Зеленского», — отметил он.

По мнению журналиста, нежелание США предоставлять Украине гарантии безопасности, стремление американского лидера Дональда Трампа заключить мирное соглашение и уменьшающаяся помощь для Киева заставляют Зеленского просить о поддержке.

В рамках выступления на Мюнхенской конференции Зеленский высказался об урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Так, он заявил о первоочередности переговоров с ним, а не с президентом России Владимиром Путиным.

