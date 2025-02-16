Ресурсную сделку между Украиной и США назвали аферой

Сальдо назвал аферой предложение Киева дать США доступ к редкоземельным металлам

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал предложение Украины передать США доступ к запасам редкоземельных металлов и других полезных ископаемых взамен на гарантии безопасности аферой и надувательством. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Сальдо, ресурсная сделка представляет собой попытку Украину обмануть США и президента страны Дональда Трампа.

«Полагаю, американский президент, как опытный бизнесмен, уже понял, что это афера и надувательство. Таскать каштаны из огня для мелкого клоуна он не станет», — отметил он.

Сальдо подчеркнул, что месторождения не разработаны, а большая их часть располагается на территориях, взятых под контроль Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение о доступе США к ресурсам Украины. Он объяснил, что документ не готов, «не готов защитить нас и наши интересы».