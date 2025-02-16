Россияне осудили предложившего пенсионерам подрабатывать на автомойке депутата

Россияне осудили депутата Барсова, предложившего пенсионерам работать на мойке

Россияне осудили депутата-миллионера из Сургута Евгения Барсова, который предложил пенсионерам подрабатывать на автомойке для большего заработка. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, после того, как на депутата обрушилась волна негатива, он решил оправдаться. Барсов предложил пенсионерам продавать пирожки, если они не хотят мыть машины.

Известно, что депутат владеет 29 квартирами, рядом земельных участков и десятком спортивных самолетов. В декларации о доходах за 2018 год он указал заработок в размере 33,5 миллиона рублей.

