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10:47, 16 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные захватили работоспособный коптер украинских диверсантов

РИА Новости: Российские военные захватили рабочий БПЛА украинских диверсантов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российским военным удалось захватить работоспособный украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на левом берегу Днепра. Дрон принадлежал уничтоженной диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

«На левом берегу Днепра была уничтожена разведгруппа ВСУ в составе трех диверсантов. Захвачено вооружение, украинский разведывательный коптер, оборудование и лодка, на которой передвигалась ДРГ», — сообщил информационному агентству представитель российских силовиков.

В распоряжение РИА Новости было также передано видео, на котором запечатлены уничтоженные диверсанты, а также их оружие и оборудование, захваченное российскими бойцами.

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5 февраля сообщалось, что российские войска уничтожили ДРГ ВСУ на территории ДНР. В украинскую диверсионно-разведывательную группу входило шесть человек.

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