Российские военные захватили работоспособный коптер украинских диверсантов

РИА Новости: Российские военные захватили рабочий БПЛА украинских диверсантов

Российским военным удалось захватить работоспособный украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на левом берегу Днепра. Дрон принадлежал уничтоженной диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

«На левом берегу Днепра была уничтожена разведгруппа ВСУ в составе трех диверсантов. Захвачено вооружение, украинский разведывательный коптер, оборудование и лодка, на которой передвигалась ДРГ», — сообщил информационному агентству представитель российских силовиков.

В распоряжение РИА Новости было также передано видео, на котором запечатлены уничтоженные диверсанты, а также их оружие и оборудование, захваченное российскими бойцами.

5 февраля сообщалось, что российские войска уничтожили ДРГ ВСУ на территории ДНР. В украинскую диверсионно-разведывательную группу входило шесть человек.

