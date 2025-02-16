Названы самые невыгодные для США антироссийские санкции

Политолог Дудаков допустил смягчение невыгодных США антироссийских санкций

Самыми невыгодными антироссийскими санкциями для США являются ограничения на поставки стратегического сырья, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Он допустил, что именно их могут смягчить в первую очередь в случае успешных переговоров по украинскому конфликту.

«Конечно, говорить об отмене каких-либо санкций преждевременно — все это будет обсуждаться в рамках переговорного процесса по Украине. Но, если процесс этот будет успешным, то кажется вполне возможным сценарий с перезагрузкой отношений России и США и смягчением большого количества санкций. В первую очередь, тех, которые невыгодны США», — допустил Дудаков.

К таким, по словам политолога, относятся, в первую очередь, ограничения на поставки стратегического сырья, материалов. К примеру, титана, который используется для производства американских самолетов и ракет. А также урана, алюминия, стали, нефтепродуктов.

«Возможно и снятие ограничений на поставку удобрений — это тоже значимый элемент торговли наших стран, — добавил собеседник "Ленты.ру". — Но для России важны и другие санкции. Ограничения в банковской сфере, запрет на использование воздушного пространства западных стран, санкции в энергетике, в финансах. Думаю, об этом тоже будет идти речь на переговорах».

Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что отношения США и России могут быть пересмотрены. Условием этого он назвал урегулирование украинского конфликта.