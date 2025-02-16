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08:21, 16 февраля 2025Бывший СССР

Сбежавший из британского учебного лагеря экс-боец ВСУ получил российское гражданство

Сальдо: сбежавший из учебного лагеря ВСУ в Британии боец получил гражданство РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Сбежавший из британского учебного лагеря экс-боец Вооруженных сил Украины получил российское гражданство. Принудительно мобилизованный житель Киева стал гражданином России по упрощенной процедуре, рассказал ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Этот человек уже получил российское гражданство по упрощенной процедуре, так как он выходец из Херсонской области», — отметил глава региона.

Сальдо уточнил, что теперь мужчина имеет право на все виды социальной помощи согласно законам России.

В январе сообщалось, что боец ВСУ сумел сбежать из лагеря обучения в Великобритании и вернуться на подконтрольную РФ часть Херсонской области. По словам Валерия Федоровича С., ему пришлось пройти пешком около 70 километров для того, чтобы попасть в Лондон для дальнейшего транзита на территорию России.

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