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01:58, 16 февраля 2025Россия

Школьниц заставили выпить валерьянку и уйти из дома в неизвестной игре в Telegram

Ушедшие из дома дагестанские школьницы играли в неизвестную игру в Telegram
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Дагестанские школьницы, ушедшие из дома в Буйнакске, играли в неизвестную игру в Telegram. Их заставили выпить валерьянку и сбежать от родителей, сообщает Baza.

Солтанат и Саида рассказали в больнице, что так им велели сделать в некой игре, однако установить, что это за игра, пока не удалось: перед тем, как выйти из дома, дети должны были удалить все чаты.

Версию с игрой проверяют дагестанские следователи. При этом канал отмечает, что подобное предположение может быть домыслами местных жителей. В чатах люди часто делятся разными идеями, почему девочки могли убежать. Одна из таковых — что «это все произошло по вине аниме».

Две девочки пропали 14 февраля. Перед этим они зашли в аптеку и купили несколько упаковок валерьянки. Вечером того же дня на поиски двух девочек вышли сотни волонтеров, но нашли их лишь утром 15 февраля в лесу неподалеку от села Манасаул, расположенного в 11 километрах от Буйнакска. Как они там оказались — неизвестно. Сами школьницы рассказали, что поехали в город за подарком матери одной из них. Почему после этого они не вернулись домой, выясняет Следственный комитет.

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