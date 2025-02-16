США и Белоруссия задумали заключить «грандиозную сделку» по санкциям

NYT: Между США и Белоруссией назревает грандиозная сделка по ослаблению санкций

Между США и Белоруссией идет обсуждение «грандиозной сделки» по ослаблению санкций. Об этом написала американская газета The New York Times.

Известно, что заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит на днях посетил Белоруссию для личной встречи с президентом страны Александром Лукашенко и главой КГБ республики Иваном Тертелем. По данным NYT, стороны обсуждали обмен заключенных в Белорусии американских граждан на ослабление ряда санкций против страны.

«Взамен США ослабили бы санкции против белорусских банков и экспорта калия, ключевого ингредиента удобрений, основным производителем которых является Беларусь», — отмечает издание.

Журналисты подчеркнули, что получили данные на условиях анонимности. Госдеп не ответил на вопросы газеты.

Ранее в Белоруссии заявили о контактах с США и Украиной. Об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эсмонт. По ее словам, в Москве знают о переговорах между Минском и Вашингтоном