Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 16 февраля 2025Мир

США и Белоруссия задумали заключить «грандиозную сделку» по санкциям

NYT: Между США и Белоруссией назревает грандиозная сделка по ослаблению санкций
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Между США и Белоруссией идет обсуждение «грандиозной сделки» по ослаблению санкций. Об этом написала американская газета The New York Times.

Известно, что заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит на днях посетил Белоруссию для личной встречи с президентом страны Александром Лукашенко и главой КГБ республики Иваном Тертелем. По данным NYT, стороны обсуждали обмен заключенных в Белорусии американских граждан на ослабление ряда санкций против страны.

Материалы по теме:
Правый друг лучше левых двух. Россия ищет способы наладить отношения с Евросоюзом. Кто готов стать ее союзником?
Правый друг лучше левых двух.Россия ищет способы наладить отношения с Евросоюзом. Кто готов стать ее союзником?
26 августа 2021
«Для Москвы это стало сюрпризом». Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
«Для Москвы это стало сюрпризом».Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
30 мая 2021

«Взамен США ослабили бы санкции против белорусских банков и экспорта калия, ключевого ингредиента удобрений, основным производителем которых является Беларусь», — отмечает издание.

Журналисты подчеркнули, что получили данные на условиях анонимности. Госдеп не ответил на вопросы газеты.

Ранее в Белоруссии заявили о контактах с США и Украиной. Об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эсмонт. По ее словам, в Москве знают о переговорах между Минском и Вашингтоном

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава дипломатии ЕС отказалась признать гибель мирных россиян в конфликте с Украиной

      Подпольщик рассказал об ударе по группе военных ВСУ у Сум

      В Ингушетии совершили покушение на осужденного за пытки экс-начальника полиции

      США и Белоруссия задумали заключить «грандиозную сделку» по санкциям

      Стало известно о гибели полковника ВСУ в ходе российского ракетного удара

      В России анонсировали фурор в случае приезда Трампа на День Победы

      В Госдепе выпустили заявление о разговоре госсекретаря с Лавровым

      В США обещали урегулировать конфликт на Украине за 180 дней

      Олимпийский чемпион высмеял критику норвежцами допуска россиян к отбору на ОИ

      В «Кофемании» начали продавать воду для кофе за тысячу рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше