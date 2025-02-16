Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:47, 16 февраля 2025Мир

Стало известно о подготовке ЕС нового пакета помощи Украине

Bloomberg: ЕС работает над подготовкой нового пакета помощи Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Европейский Союз (ЕС) работает над подготовкой нового крупного пакета мер по увеличению расходов на оборону и помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержке Киева», — говорится в тексте статьи.

Как сообщили журналисты, причиной увеличения расходов на оборону и поддержку Киева является желание президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить конфликт на Украине. При этом отмечается, что планы расходов не будут объявлены до выборов в Германии, которые пройдут 23 февраля, чтобы «не разжигать споры до голосования».

Ранее спецпредставитель Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Европы не будет за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон не хочет сейчас вступать в большую групповую дискуссию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Такер Карлсон расхохотался во время беседы с Орбаном о «Северных потоках». Что его рассмешило?

      В России высказались о выборе фигуристов на олимпийскую квалификацию

      Стало известно о подготовке ЕС нового пакета помощи Украине

      В Польше заявили о праве влиять на решения по Украине

      Пушилин заявил о прорыве российских военных на красноармейском направлении

      В Подмосковье выяснение национальности закончилось стрельбой

      Захарова указала на значимость России для Западной Европы

      В российском городе концертом малолетнего рэпера заинтересовалась полиция

      Зеленский заявил о невозможности прекращения конфликта без решения Путина

      Тренер сборной России ответил на вопрос об участии Большунова в гонках в Италии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше