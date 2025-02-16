Стало известно о подготовке ЕС нового пакета помощи Украине

Bloomberg: ЕС работает над подготовкой нового пакета помощи Украине

Европейский Союз (ЕС) работает над подготовкой нового крупного пакета мер по увеличению расходов на оборону и помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержке Киева», — говорится в тексте статьи.

Как сообщили журналисты, причиной увеличения расходов на оборону и поддержку Киева является желание президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить конфликт на Украине. При этом отмечается, что планы расходов не будут объявлены до выборов в Германии, которые пройдут 23 февраля, чтобы «не разжигать споры до голосования».

Ранее спецпредставитель Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Европы не будет за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон не хочет сейчас вступать в большую групповую дискуссию.