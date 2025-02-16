«Я заплакала, увидев, как советские дети поют с нами». В 80-х Хрюша и лягушонок Кермит пытались помирить СССР и США. Как это было?

В 1980-х годах американские и советские телевизионщики выпустили совместный проект с участием лягушонка Кермита из «Маппет-шоу» и Хрюши из «Спокойной ночи, малыши!» Передача получила название «Свобода быть… семьей» (Free to Be… a Family) и должна была показать, что дети в США и Советском Союзе имеют много общего и способны помочь сблизиться двум народам. Во время телемоста кукольные герои обсуждали особенности двух стран и демонстрировали телесюжеты о проблемах, которые нашли друг у друга, тем самым пародируя легендарные телемосты СССР — США с журналистами Владимиром Познером и Филом Донахью. «Лента.ру» вспоминает, как любимые персонажи детей пытались помирить две страны.

«Увидят все без купюр»

Первое в мире эстрадное прайм-шоу, придуманное, созданное и показанное обеими странами. Это никогда не стало бы возможным без помощи одного великого советского гражданина и одного великого американца. Великий американец — это, конечно же, лягушонок Кермит, который в сопровождении советницы мисс Пигги прибыл в Советский Союз, чтобы обсудить условия шоу со своим московским коллегой — суперзвездой советского телевидения поросенком Хрюшей Марло Томас ведущая шоу «Свобода быть… семьей»

Телезрителям показали, как Хрюша встретил лягушонка Кермита и мисс Пигги в Москве. Американские гости приехали к нему на автомобиле «Чайка», после чего они все вместе зашли в кабинет, где началось обсуждение деталей предстоящего телемоста. К разговору обе стороны, как подчеркнула ведущая, «подошли с максимальной деликатностью и тактом».

При этом на экране происходило прямо противоположное: Хрюша и Кермит не нашли общий язык и принялись перебивать друг друга и бить руками по столу. В разгар конфликта кукольные герои начали бросаться в друг друга фруктами, которые лежали на столе. В конце концов им все же удалось договориться насчет проведения телемоста СССР — США.

Кадр: PrawnRR / YouTube

Во время телемоста Хрюша и Кермит обсуждали различия между странами и демонстрировали репортажи о проблемах друг друга. Сюжет Кермита был посвящен советскому Слону, который работал на пишущей машинке. Герой был влюблен в Слониху-балерину, но внезапно во время мирового турне она решила сбежать на Запад.

«В Москве говорят, что здесь ни у кого нет проблем, но расскажите это одному гражданину с разбитым сердцем», — отметил лягушонок

Слон не смог воссоединиться с возлюбленной, потому что «получил отказ на основании того, что он выдаст секрет советской технологии пишущих машинок». Затем его без предупреждения уволили с работы якобы за то, что он испортил слишком много машинок. В заключение Кермит выразил надежду, что в СССР «увидят все без купюр».

Затем Хрюша показал свой ролик о проблемах в США. В центре его истории — Медведь, ставший жертвой капиталистической системы. «Это Америка — так называется страна возможностей, здесь на Парк-авеню в Нью-Йорке могут проживать только богатые. Несмотря на ваши условия, мы так и не смогли найти в этом районе ни одного медведя», — заявил диктор.

«В так называемой свободной стране нас атаковал сотрудник охраны. Неужели они чего-то стыдятся и не хотят, чтобы мир об этом узнал?» — говорится в сюжете СССР о США

Кадр: PrawnRR / YouTube

В ролике живущий на свалке Медведь сообщил, что в прошлом работал на Уолл-стрит — его использовали в качестве коврика, о который финансисты вытирали ноги. «Я работал на престижную банковскую инвестиционную фирму, на полу биржевого отдела — это была тяжелая работа. (…) Я не боялся того, что начинал с самого низа, у меня был хороший шанс подняться по карьерной лестнице», — вспомнил герой.

Однако внезапно его начальники понесли большие финансовые потери. На ситуацию они «отреагировали как типичные американцы: обвинили во всем прессу и уволили Медведя», рассказал диктор. Затем на экране показали, как потерявшего работу героя выкинули на свалку. «Медведь приземлился в том самом месте, откуда он начал свой путь к американской мечте», — поиронизировал рассказчик.

«У меня чуть не случился инфаркт»

Передача «Свобода быть… семьей» стала спецвыпуском популярного в США детского телепроекта 70-х годов «Свобода быть… тобой и мной», автором и ведущей которого выступила американская актриса и продюсер Марло Томас. Оригинальное шоу боролось с гендерными стереотипами и рассказывало маленьким поколениям американцев о ценности индивидуальности.

Говоря о создании «Свобода быть… тобой и мной», Томас отметила, что все началось с момента, когда сестра попросила ее посидеть с пятилетней дочерью. Актриса была поражена содержанием книг, которые она должна была читать племяннице. Женщины в них были изображены как безвольные и беспомощные принцессы, которые ждут, когда их спасет прекрасный принц.

Тогда Томас отправилась в книжный магазин в надежде найти детские книги, которые бы были более близки к реальности. Там она наткнулась на книгу, которая называлась «Я рад, что я мальчик. Я рада, что я девочка». В ней перечислялись мужские и женские занятия. В частности, там утверждалось, что мальчики работают врачами и пилотами, а девочки — медсестрами и стюардессами.

Меня поразила фраза «мальчики изобретают вещи, а девочки используют вещи, которые изобретают мальчики». У меня чуть не случился инфаркт прямо в книжном магазине Марло Томас актриса и телеведущая

Актриса и телеведущая Марло Томас Фото: Victoria Will / AP

Томас не нашла ни одной книги, которая бы учила детей тому, как важно не бояться быть собой и следовать за своей мечтой. Тогда она записала вместе с коллегами пластинку с песнями и историями для детей, которая получила название «Свобода быть… тобой и мной». «Неважно, как ты выглядишь, неважно, какой у тебя цвет кожи и пол, это все прекрасно. И ты можешь быть тем, кем захочешь», — так звучала главная идея записи.

Альбом был выпущен в 1972 году и получил платиновый статус. Запись стала мегапопулярной в США, ее стали включать детям в садах и школах. Через несколько лет на канале ABC на основе пластинки вышла одноименная передача, ведущей которой стала Томас. Программа была удостоена престижной телевизионной премии «Эмми».

«Дети в США и СССР очень похожи»

Идея провести телемост СССР — США для советских и американских детей с участием Хрюши и Кермита родилась в 1980-х годах. Вдохновением для Томас стала серия телемостов, которые провел ее муж, известный американский журналист Фил Донахью, с советским телеведущим Владимиром Познером.

Первый телемост с участием Донахью и Познера прошел в 1985 году. Журналисты поднимали такие острые темы, как война в Афганистане, крушение южнокорейского самолета в СССР, ссылка советского физика и правозащитника Андрея Сахарова в Горький. Кроме того, они обсудили внутриполитическую ситуацию в Советском Союзе, а также свободу слова и права человека.

Советские зрители увидели телемост в записи, спустя три месяца после съемки. Передача длилась больше часа, ее посмотрели 180 миллионов человек. Для американского зрителя телемост сократили до 40 минут. Интерес к нему был не таким впечатляющим, как в СССР: его увидели восемь миллионов жителей США.

Кадр: PrawnRR / YouTube

Телемосты Познера и Донахью должны были помочь американским и советским зрителям найти точки соприкосновения, поскольку отношения между двумя странами в тот период были крайне напряженными. Томас же решила, что сближение двух народов должно начинаться с раннего возраста — так и родилась детская передача «Свобода быть… семьей».

С помощью программы актриса хотела показать, что «дети в США и СССР очень похожи и могут взаимодействовать друг с другом и помочь установить мир между двумя нациями». Передача была показана 14 декабря 1988 года. Примечательно, что в следующем году произошло падение Берлинской стены — символа холодной войны, противостояния СССР и стран Запада.

Проект «Свобода быть… семьей» вела Томас совместно со звездой советского экрана Татьяной Веденеевой. В эфире передачи засветились многие звезды: рок-музыкант Джон Бон Джови исполнил песню, дуэт американских иллюзионистов Пенн и Теллер показал фокусы, а голливудский актер и комик Робин Уильямс рассмешил зрителей своими юмористическими скетчами.

Телемост Хрюши и Кермита, показанный в программе, стал пародией на телемосты Познера и Донахью. Он высмеивал однобокость сюжетов о Советском Союзе на американском телевидении и репортажи о США на советском ТВ

«Греет и приносит мир»

Телепроект Томас помог познакомить американских и советских детей. Еще до начала съемок в США были отобраны десятки школьников, которые вступили в переписку с детьми из СССР. В течение года они обменивались письмами, фото и подарками. Во время телемоста юные зрители наконец увидели, как выглядят их друзья по переписке, и некоторые из них даже смогли пообщаться друг с другом.

В эфире передачи советские и американские дети пели, танцевали, рассказывали о своих семьях и хобби. Один из мальчиков провел экскурсию по квартире в Москве, где он живет с семьей. Другой ребенок показал, как он живет вместе с родными в Нью-Йорке. Дети из США демонстрировали свое знание русского языка, а маленькие жители СССР — английского.

Кадр: PrawnRR / YouTube

Я заплакала, когда увидела, как советские дети поют вместе с нами в эфире шоу «Свобода быть… семьей». Представьте, что мы сможем вырастить целое поколение детей, которые будут считать нас семьей, а не ненавистными врагами Марло Томас актриса и телеведущая

О телемосте положительно высказывались СМИ. «Наблюдение за тем, как дети впервые видят друг друга благодаря телемосту, (...) греет и приносит человечность и мир», — написало агентство UPI. «Свобода быть… семьей» даже получила премию «Эмми» в номинации «Выдающаяся детская программа».