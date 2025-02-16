Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:51, 16 февраля 2025Бывший СССР

Украинские школы остались без мальчиков

«Страна.ua»: С Украины уезжают школьники, которым скоро исполнится 18 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Element5 Digital / Unsplash

В старших классах украинских школ почти не осталось мальчиков. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на блогера Алену Яхно.

Как рассказала блогер, 17-летний сын ее знакомой учится в Киеве, однако всего его одноклассники уехали. «Из класса остались только девочки. Морали не будет. Просто факт», — написала она.

Издание напомнило, что с наступлением 18-летия молодых людей с Украины перестают выпускать за границу. Кроме того, отмечается в сообщении, информация о том, что украинские школьники в возрасте 16-17 лет массово покидают Украину, появлялась и ранее.

Ранее в Верховной Раде рассказали о сотнях тысяч покинувших страну перед началом учебного года школьников. По словам нардепа Нины Южиной, в июле-августе с Украины уехали около 300 тысяч учащихся, в основном старшеклассников. Кроме того, из-за отъезда молодежи за последние четыре года на Украине закрыли 2114 школ.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Такер Карлсон расхохотался во время беседы с Орбаном о «Северных потоках». Что его рассмешило?

      Зеленский запутался в цифрах о потерях в ВСУ

      Американская активистка потребовала от Маска публично признать их общего ребенка

      Депутат назвал Каллас «позором западной дипломатии» из-за слов о россиянах

      Постояльцы московского хостела пожаловались на кишечную инфекцию

      Еще 20 рабочих отравились едой в хостеле в Москве

      Украинские школы остались без мальчиков

      Стало известно о срыве обмена Навального из-за МИД Германии

      Кадры с применением ВСУ западного оружия возмутили союзников Киева

      Военный эксперт раскрыл значение татуировок нового главы Пентагона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше