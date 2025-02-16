«Страна.ua»: С Украины уезжают школьники, которым скоро исполнится 18 лет

В старших классах украинских школ почти не осталось мальчиков. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на блогера Алену Яхно.

Как рассказала блогер, 17-летний сын ее знакомой учится в Киеве, однако всего его одноклассники уехали. «Из класса остались только девочки. Морали не будет. Просто факт», — написала она.

Издание напомнило, что с наступлением 18-летия молодых людей с Украины перестают выпускать за границу. Кроме того, отмечается в сообщении, информация о том, что украинские школьники в возрасте 16-17 лет массово покидают Украину, появлялась и ранее.

Ранее в Верховной Раде рассказали о сотнях тысяч покинувших страну перед началом учебного года школьников. По словам нардепа Нины Южиной, в июле-августе с Украины уехали около 300 тысяч учащихся, в основном старшеклассников. Кроме того, из-за отъезда молодежи за последние четыре года на Украине закрыли 2114 школ.