Украинский пленный признался в прослушивании русской музыки несмотря на запрет

Пленный ВСУ Откаленко заявил, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет

Пленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Откаленко признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись Минобороны РФ.

«Приняли закон, что запрещается слушать русскую музыку, например, в машине. Я в это не вникал, я и смотрел русских блогеров на YouTube и в TikTok и музыку слушал», — заявил военный.

Он добавил, что на Украине мало «нормальных исполнителей» и блогеров. Откаленко считает, что в республике перестали относиться к военнослужащим как к людям.

В августе 2023 года в Верховной Раде Украины появился законопроект об ужесточении ответственности за прослушивание русской музыки в точках торговли, кафе, ресторанах и в сфере услуг. По мнению авторов инициативы, русская музыка способны влиять на «сепаратистские настроения» населения и может оказаться «информационными спецоперациями, направленными на ослабление» страны.

