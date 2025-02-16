Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:59, 16 февраля 2025Бывший СССР

Украинский пленный признался в прослушивании русской музыки несмотря на запрет

Пленный ВСУ Откаленко заявил, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Пленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Откаленко признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись Минобороны РФ.

«Приняли закон, что запрещается слушать русскую музыку, например, в машине. Я в это не вникал, я и смотрел русских блогеров на YouTube и в TikTok и музыку слушал», — заявил военный.

Он добавил, что на Украине мало «нормальных исполнителей» и блогеров. Откаленко считает, что в республике перестали относиться к военнослужащим как к людям.

В августе 2023 года в Верховной Раде Украины появился законопроект об ужесточении ответственности за прослушивание русской музыки в точках торговли, кафе, ресторанах и в сфере услуг. По мнению авторов инициативы, русская музыка способны влиять на «сепаратистские настроения» населения и может оказаться «информационными спецоперациями, направленными на ослабление» страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не знаю, что это. Это не серьезно». Украину не позвали на переговоры в Саудовской Аравии. Киев не в курсе предстоящих встреч

      Российский военный обвинил ВСУ в прикрытии огневых позиций мирными жителями

      В Киеве сравнили требования Трампа с разделом африканских колоний в XVIII веке

      Украинский пленный признался в прослушивании русской музыки несмотря на запрет

      Осужденный на пожизненное серийный душитель задолжал государству почти миллион рублей

      Папе Римскому предписали полный покой

      Игравший в «Барселоне» футболист ЦСКА рассказал об отношении к России

      Украинский беспилотник уничтожили ночью над российским регионом

      Названы самые невыгодные для США антироссийские санкции

      Вице-президента США обвинили в атаке на ценности Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше