В российском городе в схеме дорожной развязки усмотрели символ пентаграммы

В Усть-Лабинске в дорожной развязке усмотрели пентаграмму с постом ДПС в центре

В Красноярском крае в схеме транспортной развязки увидели знак дьявола. Об ассоциациях местных жителей пишет Telegram-канал Mash.

На дьявольскую природу дорожной развязки указали жители Усть-Лабинска. По мнению горожан, участок магистрали напоминает символ пентаграммы, а пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в центре круговой в будущем может стать точкой сектантских сборищ. Красноярцы обратились в инстанции с требованием об изменении облика дорожной развязки и даже подключили к делу православных активистов.

Однако в местном управлении ГИБДД усомнились в оправданности такой инициативы. В руководстве сострили, предположив, что проектировщик транспортной развязки был эзотериком. Вместе с тем там подчеркнули, что на данной участке дороги низкий уровень аварийности.

Ранее символ пентаграммы усмотрели на кожуре ананаса. Такое открытие сделали авторы передачи «Тайны Чапман» на телеканале РЕН ТВ. В программе предупреждают, что сатанинский рисунок на чешуйках ананаса может оказывать на человека особое влияние.