Российские журналисты разглядели в ананасах символы сатанистов

Авторы передачи «Тайны Чапман», которая выходит на телеканале РЕН ТВ, рассказали об опасности ананасов для россиян. По мнению создателей программы, некоторые виды тропического плода могут негативно влиять на людей из-за «дьявольской» формы чешуек. Отрывок эфира доступен в Twitter.

«Действие, которое оказывают на людей ананасы, зависит от формы чешуек и изображенного на них рисунка», — заявил диктор передачи. Затем он предложил внимательно рассмотреть кожуру фрукта, а именно чешуйки одного из популярных сортов ананаса.

«Некоторые видят на них символ сатанистов — пентаграмму. А если приглядеться, на ананасе можно обнаружить и самого падшего ангела», — заключил голос за кадром.

Отрывок передачи рассмешил пользователей соцсетей. Часть из них пошутили, что «будут гореть в аду» из-за того, что съели слишком много ананасов в своей жизни. Другие с иронией предположили, что некоторые овощи, вроде картофеля с глазками, тоже могут навевать ужас своим «дьявольским» происхождением.