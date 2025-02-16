В Европе признались в слабой осведомленности о переговорах по Украине

Глава канцелярии президента Польши Папроцкая: ЕС мало знает о переговорах

Евросоюз (ЕС) слабо осведомлен о будущих мирных переговорах по Украине. В этом призналась глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая, ее слова приводит РИА Новости.

По заявлению Папроцкой, у ЕС пока нет подробностей по готовящемуся соглашению. «На данный момент мы мало что знаем», — заявила она.

При этом чиновник подчеркнула, что надеется на участие Европы в формировании условий заключения мира вопреки заявлениям спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога. «Словам (...) Келлога, прежде всего, противоречит то, что на следующей неделе он будет гостить в Варшаве, запланированы встречи. Очевидно, что он хочет вслушаться в голос Польши», — заявила Папроцкая.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на будущих переговорах Москва будет иметь в виду две украинские особенности — дефицит суверенитета Украины и нежелание Киева отвечать за свои слова.