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13:39, 16 февраля 2025Бывший СССР

В Кремле заявили об учете двух украинских особенностей при переговорах

Пресс-секретарь Песков: РФ будет учитывать нежелание Украины отвечать за слова
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

На будущих переговорах по конфликту на Украине Россия будет иметь в виду две украинские особенности. Об их учете заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, Москва будет в первую очередь учитывать дефицит суверенитета Украины, во вторую — нежелание Киева отвечать за свои слова.

Ранее в Кремле оценили влияние санкций на переговоры Москвы и Вашингтона. По мнению Пескова, ограничения могут быть отменены или быстро введены обратно, поэтому они не могут повлиять на контакты сторон.

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме сообщил, что представители США, России и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии. Однако позже, 15 февраля, стало известно, что представителей Киева на встречу не позвали.

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