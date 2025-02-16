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12:50, 16 февраля 2025Экономика

В Кремле оценили влияние санкций на переговоры Москвы и Вашингтона

Пресс-секретарь Песков о влиянии санкций на переговоры с США: Все возможно
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

При желании санкции могут быть отменены или быстро введены обратно, поэтому они не могут повлиять на переговоры Москвы и Вашингтона. Так влияние экономических ограничений на контакты России и США оценил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводятся в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам представителя Кремля, если у сторон есть желание проводить переговоры, «все возможно».

«Это как быстро вводится, так и быстро отменяется при желании (...) Санкции — это такое, тем более в исполнении американцев, дело, которое может быть быстрым, может быть долгим», — заявил Песков.

Ранее Песков высказался о прошедших переговорах между главой государства и его американским коллегой Дональдом Трампом и описал их разговор тремя словами.

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