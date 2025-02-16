Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:53, 16 февраля 2025Россия

Песков описал разговор Путина и Трампа тремя словами

Песков: Разговор Путина и Трампа был конструктивный, рабочий, доброжелательный
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о прошедших переговорах между главой государства и его американским коллегой Дональдом Трампом и описал их разговор тремя словами. Соответствующий комментарий он дал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видеозапись размещена в Telegram-канале репортера.

«Конструктивный, рабочий, доброжелательный», — сказал Песков.

При этом на вопрос журналиста, о том, был ли разговор доброжелательным с обеих сторон, официальный представитель Кремля ответил утвердительно.

Ранее Песков пообещал, что рабочие контакты России и США будут расширены в ближайшие недели. Он также напомнил, что во время переговоров Путин и Трамп обменялись приглашениями. По его словам, когда именно политики решат ими воспользоваться покажет динамика развития событий.

12 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. После этого Трамп позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Песков описал разговор Путина и Трампа тремя словами

      Застрявший в Польше самолет с российскими туристами вылетел в Россию

      Россияне осудили предложившего пенсионерам подрабатывать на автомойке депутата

      Евросоюз анонсировал новые меры поддержки Украины

      В Кремле оценили возможность приезда Трампа в Россию

      В Израиле оценили поставку 900-килограммовых бомб из США

      В США объяснили смысл тайной встречи американского дипломата с Лукашенко

      Песков ответил на вопрос о присутствии других людей во время разговора Путина с Трампом

      Российский губернатор сообщил о смерти мирной жительницы при ударе дрона ВСУ

      На объекте критической инфраструктуры в Николаеве возник пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше