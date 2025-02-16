Песков описал разговор Путина и Трампа тремя словами

Песков: Разговор Путина и Трампа был конструктивный, рабочий, доброжелательный

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о прошедших переговорах между главой государства и его американским коллегой Дональдом Трампом и описал их разговор тремя словами. Соответствующий комментарий он дал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видеозапись размещена в Telegram-канале репортера.

«Конструктивный, рабочий, доброжелательный», — сказал Песков.

При этом на вопрос журналиста, о том, был ли разговор доброжелательным с обеих сторон, официальный представитель Кремля ответил утвердительно.

Ранее Песков пообещал, что рабочие контакты России и США будут расширены в ближайшие недели. Он также напомнил, что во время переговоров Путин и Трамп обменялись приглашениями. По его словам, когда именно политики решат ими воспользоваться покажет динамика развития событий.

12 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. После этого Трамп позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.