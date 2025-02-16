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02:38, 16 февраля 2025Россия

В Госдуме назвали извергами надругавшихся над учеником в престижной школе сверстников

Депутат Кулиева призвала СК проверить инцидент с надругательством над учеником
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Василина Кулиева

Василина Кулиева. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева в беседе с «Газетой.Ru» назвала «извергами» учеников престижной школы в Санкт-Петербурге, которые издевались и надругались над сверстником.

Депутат призвала разобраться в произошедшем и пообещала отправить запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру, чтобы ведомства провели проверку.

Кулиева рассказала со ссылкой на родителей учеников, что троих 13-летних учащихся до сих пор не отстранили от занятий, а руководство школы бездействует. Парламентарий намерена инициировать должностные проверки для привлечения всех причастных к ответственности.

13 февраля стало известно, что трое подростков надругались над одноклассником в туалете престижной школы, расположенной в Московском районе Санкт-Петербурга. Издевательства несовершеннолетние фиксировали на видео, ролик позже распространили по соцсетям.

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