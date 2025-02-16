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14:34, 16 февраля 2025Россия

В Кремле раскрыли отношение к кривляньям Зеленского на конференции с Путиным

Песков: В 2019 году Зеленский был несерьезен на конференции в Париже с Путиным
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Владимир Зеленский на пресс-конференции, 2019 год

Владимир Зеленский на пресс-конференции, 2019 год. Фото: Ludovic Marin / AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский был несерьезен на пресс-конференции «нормандской четверки» в 2019 году, в которой принимал участие и российский президент Владимир Путин. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину, запись их разговора доступна в Telegram.

Зарубин спросил у Пескова, видел ли Путин кадры с «кривляньями» Зеленского во время слов российского президента о необходимости соблюдать Минские соглашения. «Кадры видел, да. Они сидели за одним столом, тогда он не мог видеть его лица, но потом, конечно, видел», — раскрыл отношение Кремля к его поведению пресс-секретарь.

При этом он добавил, что до этого Путин и Зеленский несколько часов провели за переговорами, и украинский президент и в это время вел себя несерьезно.

Ранее Песков назвал Украину плохим слугой США. Он заявил, что отношения такого рода сложились между странами с 2010 года.

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