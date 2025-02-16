В Кремле заявили о желании Путина аргументированно и терпеливо донести позицию России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о постоянном желании российского лидера Владимира Путина аргументированно и терпеливо донести позицию Москвы до его собеседников. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину, запись их разговора доступна в Telegram.
По словам официального представителя Кремля, Путин всегда старается объяснить российскую позицию в деталях, а также спрашивает, что собеседникам кажется непонятным или неверным.
«И президент никогда не жалеет времени для того, чтобы нашу позицию именно довести до собеседника аргументированно», — заключил Песков.
Ранее пресс-секретарь оценил возможность визита президента США Дональда Трампа в Россию. По словам Пескова, американский лидер может приехать в любой момент после согласования его посещения.